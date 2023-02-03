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15:30, 3 февраля 2023 года Пристройку к ливенской школе №2 обещают закончить к 1 сентября Это позволит учебному учреждению перейти на работу в одну смену.





В Ливнах продолжается возведение нового корпуса Ливенской СОШ №2. Строители обещают закончить работы к 1 сентября.



Введение объекта в эксплуатацию позволит учебному учреждению перейти на работу в одну смену. Сейчас в школе, которая рассчитана на 600 школьников, учится тысяча.



Процесс идет в рамках нацпроекта "Образование". На работы выделено свыше 300 миллионов рублей. Корпус будет трехэтажный, с актовым и спортивным залами, столовой, медкабинетом. Также в пристройке "пропишутся" "Точки роста".





Юлия Опанасюк





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