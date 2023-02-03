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17:00, 3 февраля 2023 года Мценский монастырь организовал оборонно-спортивный клуб для детей В будущем на его базе ребят хотят обучать самбо.





На территории бывшей школы №6 в Мценске открылся оборонно-спортивный клуб "Инок". В 2018-м году здание было передано в собственность мужского монастыря во имя святого Кукши. С помощью благотворителей помещение удалось отремонтировать.



Сейчас 25 воспитанников оттачивают там физическое мастерство. В будущем здесь планируют открыть отделение самбо.



Ребята занимаются здесь по три раза в неделю. Совершенно бесплатно.





Юлия Опанасюк





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