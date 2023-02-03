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18:00, 3 февраля 2023 года Орловские джазовые коллективы отметили столетие жанра на сцене Концерт с участием двух известных оркестров прошел в институте культуры.





Недавно российский джаз отметил вековой юбилей. В рамках празднования этого события на сцене орловского института культуры выступили два коллектива – Street Band и "No Смокинг".



Со сцены звучали не только классические произведения жанра, но и творческие переосмысления песен. Сюрпризом вечера стала игра на терменвоксе. Это инструмент, на котором можно играть без прямого соприкосновения с ним.





Даниил Борисов





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