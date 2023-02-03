Орловцам напомнили, что можно принести участникам СВО

Пункты сбора откроются на ярмарках выходного дня.

В пресс-службе мэрии

, что 4 февраля в Орле сбор необходимого для участников специальной военной операции продолжится на Комсомольской площади, а 5 февраля – на улице Приборостроительной. Время работы: с 9.00 до 14.00.

К пунктам сбора желательно приносить лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, конфеты, горький шоколад, сгущенка, сигареты.

Также ребятам требуются носки, нижнее белье, шапки, зимние перчатки, теплые кофты, предметы гигиены. Пригодятся бойцам фонари, батарейки, а также медикаменты: препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли, желудочные и кровоостанавливающие средства.