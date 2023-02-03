пятница 3.02.2023 18:22:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:30, 3 февраля 2023 года

Орловцам напомнили, что можно принести участникам СВО

Пункты сбора откроются на ярмарках выходного дня.


В пресс-службе мэрии рассказали, что 4 февраля в Орле сбор необходимого для участников специальной военной операции продолжится на Комсомольской площади, а 5 февраля  – на улице Приборостроительной. Время работы: с 9.00 до 14.00. 

К пунктам сбора желательно приносить лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, конфеты, горький шоколад, сгущенка, сигареты.

Также ребятам требуются носки, нижнее белье, шапки, зимние перчатки, теплые кофты, предметы гигиены. Пригодятся бойцам фонари, батарейки, а также медикаменты: препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли, желудочные и кровоостанавливающие средства.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.