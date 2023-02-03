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15:48, 3 февраля 2023 года

Эксперт РАНХиГС о программах льготной и семейной ипотеки

Программа «Льготная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года, а программа «Семейной ипотеки» стала доступнее более широкому кругу семей.


Данное решение закреплено в Постановлении Правительства РФ от 28.12.2022 № 2485 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации».

При этом льготный ипотечный кредит можно получить по ставке до 8% годовых. Максимальный размер кредита – 6 млн. рублей, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где максимальный размер составляет 12 млн. рублей.

- Что касается Программы «Семейная ипотека», то она теперь доступна для семей, имеющих двух и более детей, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (договора займа). Раньше участвовать в программе могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, - отмечает эксперт Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС Ольга Алексикова.



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