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15:00, 4 февраля 2023 года В 2022 году Орловская область добилась третьего в стране показателя по валовому сбору гречихи В Центральном федеральном округе объемы Орловщины по этой культуре и вовсе стали лучшими.





Орловская область по итогам 2022-го года заняла первое место в ЦФО и третье место в России по валовому сбору гречихи. По предварительным данным Орелстата, валовой сбор этой культуры превысил 61 тыс. тонн, – сообщает региональный информационный портал.



Минувший год стал успешным для орловских аграриев, принеся около пяти миллионов тонн зерновых и масличных культур. Аграрии добились рекордного валового сбора рапса и соевых бобов.





Орловское Информбюро





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