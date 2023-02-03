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19:30, 3 февраля 2023 года Орловские стрелки стали призерами на первенстве России Соревнования проходят в Ижевске.





департаменте физической культуры и спорта региона. На первенстве страны по пулевой стрельбе собрались ребята 2003 года рождения и моложе. За медали борются около 500 человек, сообщили физической культуры и спорта региона. Орловскую область представляют девять спортсменов, два человека уже поднялись на пьедестал. В смешанной команде в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки Елизавета Дмитриева и Дмитрий Семенчуков завоевали серебро.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области











Сергей СИЛАЕВ





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