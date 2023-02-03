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19:00, 3 февраля 2023 года За пять дней жертвами дистанционных мошенников стали больше десятка орловцев Они отдавали мошенникам от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона.





В УМВД России по Орловской области сообщили, что с начала текущей недели в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились более десяти человек. Они отдали мошенникам от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона.



Схемы, используемые в этих случаях, традиционны: злоумышленники звонили, назывались работниками банков и правоохранительных органов, говорили, что счета орловцев в опасности или на их имена оформляют кредиты. В одних случаях жертвам рекомендовали перевести сбережения на "безопасный счет", в других – самим взять заем и перечислить деньги по указанным реквизитам.



Также одна орловчанка пострадала при попытке заработать. Ей предложили вложить деньги под проценты. Несколько месяцев женщина переводила средства – сначала свои, затем кредитные. Транши она делала несколько месяцев.





Орловское Информбюро





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