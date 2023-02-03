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20:00, 3 февраля 2023 года В первые выходные февраля в Орле ожидается легкий морозец и снег Публикуем подробный прогноз погоды.









Как Росгидрометцентр в субботу, 4 числа, в городе будет пасмурно. В ночное время -3 градуса и небольшой снег, днем -1 и снежные осадки. Ветер с северо-востока, 3 м/с, давление на уровне 743 мм рт.ст.



В воскресенье, 5 февраля, вновь пасмурно. Ночью на термометрах -5 градусов, в светлое время суток температура в районе -3. Ожидается снег. Ветер сохранит направление и скорость, атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Фото: Ольга Супонева



В первые выходные февраля зима побалует жителей Орла легким морозцем и снегом. Публикуем подробный прогноз погоды на 4-5 февраля.Как сообщает в субботу, 4 числа, в городе будет пасмурно. В ночное время -3 градуса и небольшой снег, днем -1 и снежные осадки. Ветер с северо-востока, 3 м/с, давление на уровне 743 мм рт.ст.В воскресенье, 5 февраля, вновь пасмурно. Ночью на термометрах -5 градусов, в светлое время суток температура в районе -3. Ожидается снег. Ветер сохранит направление и скорость, атмосферное давление 749 мм рт.ст.Фото: Ольга Супонева







Ольга СУПОНЕВА





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