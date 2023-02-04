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12:00, 4 февраля 2023 года

В 2022 году в Орловской области выявили свыше трех тысяч случаев онкологии

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака.


По данным департамента здравоохранения Орловской области в прошлом году в регионе впервые выявили 3 171 случай рака. 15 из них нашли у детей в возрасте до 17 лет. Это на 359 случаев больше по сравнению с 2021-м годом.

Медики тревожатся тем фактом, что зачастую онкология диагностируется на третьей или четвертой стадии, когда для лечения нужно проводить сложную терапию, поэтому врачи призывают не игнорировать профилактические осмотры у профильных специалистов.

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