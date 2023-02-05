Главная » Новости



9:00, 5 февраля 2023 года В Орле прошла акция "от Сталинграда к Великой Победе" Мероприятие состоялось в культурном центре УМВД.





Акция посвящена 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. – Воспитание у подрастающего поколения высокой гражданственности и патриотизма на примере подвигов народа в годы Великой Отечественной войны — одна из главных задач сегодняшнего дня. Да и в целом, подобные встречи помогают укрепить связь поколений и способствуют вовлечению молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную и культурную жизнь города, - сказала начальник управления по молодежной политике администрации Орла Оксана Тарарырченкова. Фото: пресс-служба администрации Орла







Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2