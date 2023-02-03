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17:19, 3 февраля 2023 года Орловский ансамбль "Цветы планеты" завоевал третье место на всероссийском чемпионате по народным танцам В ближайших планах – попасть на Дельфийские игры.





В январе младший состав орловского ансамбля "Цветы планеты" завоевал третье место на всероссийском чемпионате по народным танцам, посвященном Мире Михайловне Кольцовой. Для них это была первая настолько значимая победа. Теперь в планах – попасть на Дельфийские игры. Молодежная редакция ГТРК "Орел" побывала в гостях у артисток.





Молодежная редакция "Вести-Орел"





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