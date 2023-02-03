пятница 3.02.2023 21:03:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:30, 3 февраля 2023 года

Андрей Клычков посетил Корсаковский район

Глава региона встретился с активом и открыл новую ячейку "Движение первых".


Глава Орловщины прибыл в район с рабочим визитом 3 февраля. В первую очередь Клычков отправился в деревню Нечаево, откуда автобусов нет ни в райцентр, ни в Орел. Жители получили обещание – автобус будет.

Следующей точкой стало хозяйство, из-за которого у местных жителей отключают воду. Губернатор предложил хозяйству по госпрограмме вложиться в модернизацию деревенского водопровода, но там уже нашли другой выход из ситуации.

В этой же деревне появилась новая ячейка для детей и молодежи "Движение первых". Глава региона стал почетным гостем церемонии открытия, а затем ознакомился с работой центра "Точка роста".

Позже в самом Корсаково состоялась большая встреча с активом жителей района. На ней глава региона пообещал в этом году построить хоккейный корт в райцентре, который летом можно будет переоборудовать под другие виды спорта.




Антон Киселёв
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.