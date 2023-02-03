Андрей Клычков посетил Корсаковский район

Глава региона встретился с активом и открыл новую ячейку "Движение первых".

Глава Орловщины прибыл в район с рабочим визитом 3 февраля. В первую очередь Клычков отправился в деревню Нечаево, откуда автобусов нет ни в райцентр, ни в Орел. Жители получили обещание – автобус будет.

Следующей точкой стало хозяйство, из-за которого у местных жителей отключают воду. Губернатор предложил хозяйству по госпрограмме вложиться в модернизацию деревенского водопровода, но там уже нашли другой выход из ситуации.

В этой же деревне появилась новая ячейка для детей и молодежи "Движение первых". Глава региона стал почетным гостем церемонии открытия, а затем ознакомился с работой центра "Точка роста".

Позже в самом Корсаково состоялась большая встреча с активом жителей района. На ней глава региона пообещал в этом году построить хоккейный корт в райцентре, который летом можно будет переоборудовать под другие виды спорта.