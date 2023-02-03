Орловские сварщики рассказали, как изготавливают печи-буржуйки для участников СВО

Ближайшую поставку планируют на следующей неделе.

Перед тем как приступить к изготовлению печи, баллон нужно обработать — обжечь от краски, а после воду сливают и через некоторое время начинают изготавливать детали: ножки и дверку.

Дмитрий и Николай работают чаще на улице, снег для них не помеха, особенно, когда понимают, что делают то, что очень необходимо защитникам. Подробности смотрите в нашем сюжете.