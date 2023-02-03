Орловские сварщики рассказали, как изготавливают печи-буржуйки для участников СВО

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21:00, 3 февраля 2023 года
Орловские сварщики рассказали, как изготавливают печи-буржуйки для участников СВОБлижайшую поставку планируют на следующей неделе.
Перед тем как приступить к изготовлению печи, баллон нужно обработать — обжечь от краски, а после воду сливают и через некоторое время начинают изготавливать детали: ножки и дверку.
Дмитрий и Николай работают чаще на улице, снег для них не помеха, особенно, когда понимают, что делают то, что очень необходимо защитникам. Подробности смотрите в нашем сюжете.
Юлия Опанасюк