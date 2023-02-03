Главная » Новости



20:37, 3 февраля 2023 года В Орловской области запустят платформу обратной связи Она начнет работу на текущей неделе.





Андрей Клычков Об этом глава региона рассказал во время прямого эфира 3 февраля. Запуск платформы – инициатива Минэкономразвития. Ранее Орловской области удалось сократить инвестиционный путь до 125 дней реализации проектов. – Сейчас будет два направления: сбор информации по инцидент-менеджменту и донесение информации о тех программах, приоритетах, которые сегодня имеются в Орловской области, - сказал Клычков.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2