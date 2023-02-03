В Орловской области на льготные лекарства предусмотрено 1,1 миллиарда рублей в 2023 году

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20:56, 3 февраля 2023 года
В Орловской области на льготные лекарства предусмотрено 1,1 миллиарда рублей в 2023 годуВ январе медики выдали 41 тысячу рецептов.
Такие цифры привел глава Орловщины Андрей Клычков в рамках прямого эфира 3 февраля.
– Большое количество обращений по лекарствам. Поставлена задача департаменту здравоохранения решить эту проблему, - сказал губернатор.
Также глава региона сообщил, что только в январе 2023 года 41 тысяча рецептов была выдана на общую сумму 142 миллиона рублей. В текущем году на эти цели заложено 1,1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.
Сергей СИЛАЕВ