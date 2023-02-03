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20:56, 3 февраля 2023 года В Орловской области на льготные лекарства предусмотрено 1,1 миллиарда рублей в 2023 году В январе медики выдали 41 тысячу рецептов.





Андрей Клычков в рамках прямого эфира 3 февраля.



Такие цифры привел глава Орловщиныв рамках прямого эфира 3 февраля. – Большое количество обращений по лекарствам. Поставлена задача департаменту здравоохранения решить эту проблему, - сказал губернатор. Также глава региона сообщил, что только в январе 2023 года 41 тысяча рецептов была выдана на общую сумму 142 миллиона рублей. В текущем году на эти цели заложено 1,1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.





Сергей СИЛАЕВ





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