Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- Жителям Корсаковского района не хватает воды;

- Ливенская печка буржуйка отправилась на передовую;



- Старинную обитель в Болхове реставрируют по федеральной программе;



- В Орле начали работать "камеры на ремень".



