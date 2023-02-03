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21:16, 3 февраля 2023 года Андрей Клычков: ход строительства приюта для животных "хромает" Срок просрочки по объекту – 150 дней.





Андрей Клычков Об этом глава региона объявил во время прямого эфира 3 февраля. – Там были проблемы по проектированию, пришлось перепроектировать, но сегодня мы поставили задачу применить все штрафные санкции. Уже более 140 тысяч рублей насчитано, - сказал губернатор. Также Клычков отметил, что подрядчик увеличил количество задействованных в работах людей и во втором квартале года объект будет завершен.





Сергей СИЛАЕВ





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