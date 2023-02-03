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21:18, 3 февраля 2023 года Орловцев попросили обращаться к врачам при появлении симптомов болезни В регионе растет заболеваемость коронавирусом.





Андрей Клычков во время прямого эфира 3 февраля. За последние сутки на территории региона зафиксировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил во время прямого эфира 3 февраля. – Есть определенные риски по ковиду. Дорогие друзья, убедительно прошу, берегите себя. Любые симптомы – повод обращаться к врачам, - попросил орловцев глава региона.





Сергей СИЛАЕВ





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