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13:00, 4 февраля 2023 года

Орловским бойцам на линии «Сватово – Кременная» доставили гуманитарную посылку с малой родины

Груз на одно из самых сложных направлений СВО отвез глава Болховского района Николай Чиняков.


По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова глава Болховского района Николай Чиняков доставил участникам специальной военной операции гуманитарный груз общим весом в 2,5 тонны. Посылку передали орловским бойцам, задействованным на участке Сватово – Кременная.

Как сообщает региональный информационный портал, в груз вошли бинокли, тепловизор, походные печи, газовые горелки, плиты, стройматериалы, комплектующие к квадрокоптерам, продовольствие, одежда, медикаменты, бытовая химия и многое другое. От волонтерской организации "Золотые руки ангела" передали сотню блиндажных свечей. Груз удалось собрать и доставить максимально оперативно.

По просьбе главы города Ливны Сергея Трубицына орловская делегация также заглянула к расположившимся неподалеку ливенским бойцам, от которых несколько дней не было вестей. Бойцам передали небольшую посылку с малой родины.


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