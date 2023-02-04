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16:00, 4 февраля 2023 года К декабрю в Колпнянском районе капитально отремонтируют местную ЦРБ Подрядчик уже приступил к работам.





В Колпнянском районе Орловской области стартовал капитальный ремонт местной ЦРБ. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира.



Сроки исполнения контракта – до декабря 2023-го года. Стоимость работ – свыше 46 миллионов рублей.



Фото районной газеты Колпнянского района





Орловское Информбюро





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