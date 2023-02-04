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11:00, 4 февраля 2023 года

В Орловской области сбежавшего заключенного осудят по обвинению в изнасиловании и других преступлениях

22-летнему парню вменяют сразу пять статей уголовного кодекса.


В Орловской области в суд передано дело в отношении 22-летнего жителя Свердловского района. Ему вменяют побег из места лишения свободы, кражу, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование, насильственные действия сексуального характера.

Из материалов дела следует, что отбывавший наказание в колонии-поселении обвиняемый находился в мценской лечебнице, откуда 3 июня 2022 года сбежал. Добравшись до Орла, он проник в одну из дач и забрал оттуда одежду и обувь. 11 июня мужчина ночью проник в один из домов, где, угрожая ножом, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении находившихся внутри девушек. Одной из потерпевших удалось вызвать полицейских, которые задержали мужчину.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Орловской области




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