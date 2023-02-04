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14:00, 4 февраля 2023 года В Орле состоялся форум "КПРФ. 30 лет на защите национальных интересов России и Русского мира" 14 новых членов КПРФ и ЛКСМ получили партийные билеты и значки.





4 февраля в Орле прошел форум "КПРФ. 30 лет на защите национальных интересов России и Русского мира".



Торжество состоялось в городском центре культуры. В нем поучаствовали как опытные члены партии, так и молодые коммунисты. С приветственным словом в видеообращении к собравшимся выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Также поздравительные слова сказали сенатор РФ Василий Иконников и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона отметил важную роль КПРФ в жизни Орловщины и рассказал о последних достижениях во всех отраслях жизни.



14 новых членов КПРФ и ЛКСМ получили партийные билеты и значки.





Анастасия Дорохова





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