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17:00, 4 февраля 2023 года Орловской епархии передали икону Спаса Нерукотворного из монастыря на Кольском полуострове Предполагается, что святыня будет храниться в одном из орловских храмов.





Первый заммэра города Орла Ирина Проваленкова передала митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону икону Спаса Нерукотворного. Святыню в дар Орловщине преподнесли насельники Свято-Троицкого Трифонова Печенгского мужского монастыря на Кольском полуострове. Обитель, основанная в 1532 году, является самым северным православным храмом.



Предполагается, что святыня будет храниться в одном из орловских храмов.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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