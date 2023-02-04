Главная » Новости



13:26, 4 февраля 2023 года В Орле проходит Первенство ЦФО по спортивной борьбе В нем принимают участие более 300 спортсменов не старше 16 лет.





Турнир подобного уровня проходит в нашем регионе второй год подряд. Победители получат право представить свой регион и центральный федеральный округ на первенстве России.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2