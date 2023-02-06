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11:00, 6 февраля 2023 года

В Орле 6 февраля произошла крупная авария на водопроводе

Несколько десятков домов остаются без горячей и холодной воды, аварийные бригады работают на месте ЧП.


Ночью 6 февраля в Орле произошла крупная авария на водопроводе. Без холодного и горячего водоснабжения остались десятки домов, а также детсады и школа. Сейчас аварийные бригады водоканала продолжают работу. Рассказываем, что известно об аварии к этому часу.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, сегодня чуть за полночь произошло отключение станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина,5.

В устранении аварии задействовано 65 человек и 15 машин. Организован подвод воды в 909 и 998 квартал, а также в микрорайон "Новая Ботаника", где без ресурса остались жители 23 домов. Подвоз воды организован в двух местах: на улице 5-1 Орловской Стрелковой дивизии, 4-6 и улице Орелстроевской, 7-9. 

Ориентировочное время устранения аварии - 18.00

Отметим также, что из-за работы коммунальных служб частично перекрыт проезд: На Латышских Стрелков транспорт не сможет проехать от дома №4 по Цветочному пр.

Фото: администрация Орла 





Ольга СУПОНЕВА
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