В Орле 6 февраля произошла крупная авария на водопроводе

Несколько десятков домов остаются без горячей и холодной воды, аварийные бригады работают на месте ЧП.

Ночью 6 февраля в Орле произошла крупная авария на водопроводе. Без холодного и горячего водоснабжения остались десятки домов, а также детсады и школа. Сейчас аварийные бригады водоканала продолжают работу. Рассказываем, что известно об аварии к этому часу.



Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, сегодня чуть за полночь произошло отключение станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина,5.



В устранении аварии задействовано 65 человек и 15 машин. Организован подвод воды в 909 и 998 квартал, а также в микрорайон "Новая Ботаника", где без ресурса остались жители 23 домов.

Подвоз воды организован в двух местах: на улице 5-1 Орловской Стрелковой дивизии, 4-6 и улице Орелстроевской, 7-9.







Ориентировочное время устранения аварии - 18.00





Отметим также, что из-за работы коммунальных служб частично перекрыт проезд:

На Латышских Стрелков транспорт не сможет проехать от дома №4 по Цветочному пр.





Фото: администрация Орла







