Водитель "Лады" оказался на больничной койке после переворота под Орлом

ДТП случилось 4 февраля.

Мужчина 36-ти лет управлял отечественной легковушкой, он ехал по дороге "Болхов-Мценск-Новосиль". В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги прямиком в кювет

В итоге мужчина получил травмы. Он госпитализирован, сообщили в региональной Госавтоинспекции.