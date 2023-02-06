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10:30, 6 февраля 2023 года Орловского сенатора Круглого наградили в Кремлевском дворце Он стал лауреатом премии "Будем жить".





Награждение прошло в государственном Кремлевском дворце, сообщил сенатор Владимир Круглый в социальных сетях. Инициатором проведения премии стала ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй". Круглого отметили в номинации " власть рука об руку с пациентами".



– В Совете Федерации мы стояли у истоков разработки и реализации федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями и сейчас практически в ежедневном режиме контролируем его исполнение, - написал парламентарий.



На сегодняшний день в России около четырех миллионов человек болеют онкологическими заболеваниями. В Орловской области в 2022 году выявили более трех тысяч подобных случаев.





Сергей СИЛАЕВ





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