Главная » Новости



9:30, 6 февраля 2023 года В Ливенском районе нашли артснаряд на трассе Он пролежал там со времен Великой Отечественной войны.





На 135 километре дороги "Орел-Тамбов" в субботу, 4 февраля, спасателям-взрывникам пришлось изымать боеприпас времен Великой Отечественной войны. Опасную находку убрали и уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2