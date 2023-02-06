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10:45, 6 февраля 2023 года На Сурена-Шаумяна в Орле случился пожар Пришлось эвакуировать людей.





ЧП произошло в минувшие выходные. Как рассказали в региональном главке МЧС, очагом возгорания стала кухня в квартире: загорелось помещение на втором этаже двухэтажки



В итоге спасатели эвакуировали двоих жильцов с первого этажа. Пожар потушили. А вот из-за чего он случился, еще предстоит выяснить





Ольга СУПОНЕВА





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