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11:40, 6 февраля 2023 года "Своих не бросаем": в Орле работает выставка, посвященная нашим защитникам Она открылась 2 февраля в театре "Свободное пространство".





Здесь гости могут увидеть кадры, связанные с разнообразной помощью солдатам, участвующим в специальной военной операции, семьям беженцев из ДНР и ЛНР, а также с памятью Героев, отдавших свои жизни ради защиты Родины.



- Все фотографии нашей выставки объединяет одна мысль: человек остается человеком! Даже в самые трудные времена мы не бросаем своих! Будь то поднятие боевого духа или реальная помощь, доставленная адресно тем, кто в ней нуждается, - отмечают в "Свободном пространстве".



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Фото: группа театра "Свободное пространство" Вконтакте





Ольга СУПОНЕВА





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