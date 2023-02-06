Холодильник довел до пожара в квартире в Лужках

ЧП случилось в многоэтажке по улице 6-й Орловской Дивизии.

К тому моменту, как на место происшествия прибыли пожарные, из окна на первом этаже валил густой черный дым, существовала угроза распространения огня на другие помещения.