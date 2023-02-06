В Болхове состоится гастрономический фестиваль "Боярыня каша"

Мероприятие пройдет уже в четвертый раз.

Так как с 18 века на гербе уездного города изображено гречичное поле, то гостей накормят гречневой кашей. Рецепты будут самые разные: от солдатской кухни до монастырской.



В 2023 году гостей обрадуют нововведением – для гостей организуют конкурс едоков. Праздник начнется 11 февраля в 11.00.



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