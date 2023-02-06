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11:43, 6 февраля 2023 года

Видео: мэр Орла Юрий Парахин прибыл на место аварии на водопроводе

Бригады "Водоканала" продолжают работать над восстановлением водоснабжения.


На месте аварийных работ на водопроводе приехал мэр Орла Юрий Парахин. Он рассказал о том, как идет работа по восстановлению водоснабжения.

- Силами "Орелводоканала", это 65 человек и 15 единиц техники, мы устраняем существующую аварию. В школах №6 и №52 дети будут переведены на дистанционное обучение, это касается сегодняшнего дня. А что касается детских садов, попавших в зону отключения, будет обеспечен подвоз воды и дети останутся в учреждениях, - рассказал глава города.

По словам Юрия Парахина, сложность работы заключается в том, что порывы нужно устранять сразу в нескольких местах. По планам, работа эта должна завершиться к 18.00 нынешнего дня. 

Видео: администрация Орла


Ольга СУПОНЕВА
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