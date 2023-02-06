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11:49, 6 февраля 2023 года Орловцы еще могут подать заявку на чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Последний день подачи – 6 февраля.





В каждой команде будет по четыре человека. Ребята посоревнуются в сборке карт Орловщины и страны. 8 февраля пройдет соревнование для обучающихся сузов, а 9 февраля – вузов. Задача – как можно быстрее собрать карту. Официальный всероссийский рекорд принадлежит ярославскому школьнику – 3 минуты 58 секунд.





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