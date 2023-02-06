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11:45, 6 февраля 2023 года Болховский женский монастырь восстанавливают за федеральные средства Крепостное сооружение основано в 15 веке.





Оно расположено в километре от Болхова. За свою историю обитель пережила многое: в 17 веке деревянный монастырь был сожжен поляками, а уже при царе Алексее Михайловиче здесь началось каменное строительство. Во время Великой Отечественной монастырь снова был разрушен.



Сейчас его восстанавливают за федеральные средства, работы в 2023 году продолжат. Первостепенная задача – установка ограды, чтобы укрыть от ветра то место, где всегда горят свечи и произносится молитва.







Юлия Опанасюк





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