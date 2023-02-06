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12:01, 6 февраля 2023 года В Ливнах не поделили дорогу "ВАЗ" и "Киа", один человек пострадал Травмы получила женщина, ехавшая на заднем сидении.





Легковушки столкнулись на Московской улице районного центра Ливны. По информации регуправления ГИБДД, допустил столкновение водитель "Киа": машина не смогла разъехаться с отечественной "Семеркой".



В итоге ни 38-летний водитель иномарки, ни 22-летний водитель российского авто не пострадали. А вот пассажирке "Киа" досталось: 47-летняя женщина получила травмы. Она ехала в качестве пассажирки на заднем сидении.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА





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