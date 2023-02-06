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12:05, 6 февраля 2023 года Ушел из жизни экс-заместитель губернатора Орловской области Николай Цикорев Ему было 67 лет.





правительства. Николай Николаевич родился 21 ноября 1955 года в Орле и окончил экономический факультет Ленинградского университета. Трудился преподавателем, затем в органах исполнительной власти региона.



С ноября 2001 года находился на должности заместителя губернатора Орловской области, а с июля 2006 по март 2009 года был заместителем председателя Коллегии Орловской области, руководителем департамента экономической политики.



Церемония прощания пройдет 6 февраля в прощальном зале №1 на Наугорском шоссе, 27а с 11.30 до 12.00.

Об этом сообщили в пресс-службе областного. Николай Николаевич родился 21 ноября 1955 года в Орле и окончил экономический факультет Ленинградского университета. Трудился преподавателем, затем в органах исполнительной власти региона.С ноября 2001 года находился на должности заместителя губернатора Орловской области, а с июля 2006 по март 2009 года был заместителем председателя Коллегии Орловской области, руководителем департамента экономической политики.Церемония прощания пройдет 6 февраля в прощальном зале №1 на Наугорском шоссе, 27а с 11.30 до 12.00.

Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей СИЛАЕВ





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