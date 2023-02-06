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11:00, 5 февраля 2023 года
В Орловской области увеличатся посевные площади под ряд сельхозкультурВ 2023 году орловские аграрии получат более 1,5 миллиарда рублей государственной поддержки.
В Орловской области увеличатся посевные площади под ряд сельхозкультур. Об этом рассказал заместитель губернатора по развитию АПК Сергей Борзенков.
Под урожай 2023 года посеяно 340,59 гектара: 291,6 тыс. га зерновых и 48,99 тыс. га рапса.
– Весь яровой сев, включая посадку картофеля и корнеплодов, планируется провести на 941,6 тыс. га, - сообщил замгубернатора.
Также он отметил, что в 2023 году орловские аграрии получат более 1,5 миллиарда рублей государственной поддержки.
Сергей СИЛАЕВ