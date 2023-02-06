Главная » Новости



12:15, 6 февраля 2023 года Жители Орловщины собирают еще три посылки для участников спецоперации За месяц наш регион смог сформировать 8 партий гуманитарного груза по поручению губернатора.





В Орловской области сейчас идет формирование еще трех посылок для участников спецоперации. Работа эта в нашем регионе не останавливается ни на день: тголько за месяц, по поручению губернатора Андрея Клычкова, было собрано восемь партий гуманитарного груза.



Помощь может оказать каждый неравнодушный орловец. Военнослужащим нужны разные вещи: от лопат и бензопил до маскировочных сетей и ноутбуков, от продуктов до сигарет, от плащ-палаток до строительных материалов.



Подробнее о том, что необходимо нашим солдатам и как можно помочь, здесь.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2