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9:15, 6 февраля 2023 года

Вторая неделя февраля в Орле выдастся морозной и солнечной

Прогноз представил Росгидрометцентр.


В понедельник, 6 февраля, столбики термометров покажут -5°, возможен снег, подует легкий южный ветер.

Во вторник, 7 февраля, ожидается похолодание до -7° и юго-западный ветер, небо затянут облака.

В среду, 8 февраля, будет солнечно. Столбики термометров покажут -5°, давленик поднимется до 766 мм рт.ст.

В четверг, 9 февраля, днем потеплеет до -3°, будет солнечно. Ветер подует с юго-востока, давление – 763 мм рт. ст.

В пятницу, 10 февраля, немного похолодает, до -8°. К ночи столбики термометров поднимутся до -4°.

В субботу, 11 февраля, синоптики прогнозируют -7° мороза, восточный ветер подует со скоростью 2 м/с, возможен снегопад.

В воскресенье, 12 февраля, будет прохладно и облачно. Столбики термометров покажут -5° днем и -8° ночью.


Сергей СИЛАЕВ
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