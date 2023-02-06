Главная » Новости



9:15, 6 февраля 2023 года Вторая неделя февраля в Орле выдастся морозной и солнечной Прогноз представил Росгидрометцентр.





В понедельник, 6 февраля, столбики термометров покажут -5°, возможен снег, подует легкий южный ветер.



Во вторник, 7 февраля, ожидается похолодание до -7° и юго-западный ветер, небо затянут облака.



В среду, 8 февраля, будет солнечно. Столбики термометров покажут -5°, давленик поднимется до 766 мм рт.ст.



В четверг, 9 февраля, днем потеплеет до -3°, будет солнечно. Ветер подует с юго-востока, давление – 763 мм рт. ст.



В пятницу, 10 февраля, немного похолодает, до -8°. К ночи столбики термометров поднимутся до -4°.



В субботу, 11 февраля, синоптики прогнозируют -7° мороза, восточный ветер подует со скоростью 2 м/с, возможен снегопад.



В воскресенье, 12 февраля, будет прохладно и облачно. Столбики термометров покажут -5° днем и -8° ночью.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2