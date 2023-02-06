В Орловской области за год планируют сдать в эксплуатацию 3,5 тысяч новых квартир

А за десять лет в областном центре появится пять десятиэтажных домов.

Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В планах сдачи 22 многоквартирных дома.



В областном центре десять потенциальных площадок для комплексного развития территорий. К работе уже приступили на Наугорском шоссе. В течение десяти лет планируется построить пять десятиэтажных многоквартирных домов.