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13:30, 6 февраля 2023 года В Орле прошло первенство ЦФО по вольной борьбе В соревнованиях участвовали юноши до 16 лет.





Орловцы завоевали две золотые медали, одну серебряную и две бронзовые, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области.



Первое место заняли Юсиф Шахмерданов и Иван Серегин, второе – Александр Даудов, третье – Павел Жмыхов и Алексей Городничев.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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