Авария на водопроводе в Орле 6 февраля 2023: видео, фото, что известно к этому часу

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12:32, 6 февраля 2023 года
Авария на водопроводе в Орле 6 февраля 2023: видео, фото, что известно к этому часуЧасть Заводского района остается без водоснабжения.
Ночью 6 февраля примерно в 00.10, в Орле случилась серьезная авария на водопроводе. Отключилась станция водозаборного узла, из-за понижения напряжения произошли гидроудары и в итоге оказались повреждены трубы. В Заводском районе тысячи человек, жильцы многоэтажек по нескольким улицам, остались без горячей и холодной воды. Рассказываем, что известно об аварии к этому часу, когда ее устранят, с какими сложностями пришлось столкнуться коммунальным службам.
Аварийными работами занимаются бригады "Орелводоканала", работает 65 человек и 15 единиц техники. Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, сложность заключается в том, что порывы на трубах обнаружены сразу в нескольких местах, поэтому приходится работать одновременно на разных точках.
Без холодного водоснабжения остались жильцы домов в 908 и 909 кварталах по улицам Комсомольской, Машкарина, Планерной, Цветочному проезду, Чечневой, Латышских Стрелков. Горячей воды нет в домах по переулку Бетонному, 7, 9, 11,12, 13, 17, 18, переулку Ботаническому, 17,27, 29, Карачевскому переулку 9, Шпагатному 51, 60, 77, 79. Также нет горячей воды в нескольких домах по Комсомольской, Планерной, Машкарина, на Планерная, 35 и ул. Машкарина. Без отопления люди не остались, оно не нарушено.
Кроме того отключена вода в 23 многоэтажных домах в микрорайоне "Новая Ботаника". Организован подвоз: на улице Машкарина, 16, Комсомольской, 348-358, 5-й Орловской дивизии, 4-6, Орелстроевской, 7-9, Латышских стрелков, 52.
Помимо того, что авария затронула жилые дома, произошли отключения воды и в социальных учреждениях. В эту зону попали детские сады №10, 18, 41, 55 школа №6 и №52. Двум школам пришлось принять решение о переходе на дистанционное обучение.
- В школах №6 и №52 дети будут переведены на дистанционное обучение, это касается сегодняшнего дня. А что касается детских садов, попавших в зону отключения, будет обеспечен подвоз воды и дети останутся в учреждениях, - рассказал мэр Орла Юрий Парахин.
Отметим также, что к настоящему моменту коммунальщикам удалось восстановить водоснабжение нескольких домов.
По информации администрации Орла, к началу двенадцатого часа дня вода вернулась в квартире по улице Машкарина, 16, 18, 20, улице Чечневой, 1 и улице Планерной, 75.
В 12.30 стало известно, что устранен порыв на Комсомольской, 404.
Бригады "Орелводоканала" продолжают работу. Ориентировочно, аварию устранят к 18.00.
Видео: администрация Орла
Ольга СУПОНЕВА