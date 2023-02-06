Андрей Клычков поручил взять на особый контроль ситуацию с отключением воды в Орле

Прошу организовать подвоз воды на период проведения аварийных работ для жителей многоквартирных домов. Отдельно необходимо выстроить план по работе социальных объектов. У нас часть объектов продолжают работать в штатном режиме, часть переходит на дистанционную форму. Необходимо взять на контроль аварийные работы, чтобы сегодня до 18:00 успеть их завершить, а также провести анализ этой ситуации для того, чтобы не допустить ее повторения, -