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12:41, 6 февраля 2023 года

Андрей Клычков поручил взять на особый контроль ситуацию с отключением воды в Орле

Авария оставила без ресурса несколько десятков домов.


Тему глава региона поднял на заседании правительства, 6 февраля. В темное время суток произошло отключение станции 3-го подъема Южно-Кромского водозаборного узла.

– Прошу организовать подвоз воды на период проведения аварийных работ для жителей многоквартирных домов. Отдельно необходимо выстроить план по работе социальных объектов. У нас часть объектов продолжают работать в штатном режиме, часть переходит на дистанционную форму. Необходимо взять на контроль аварийные работы, чтобы сегодня до 18:00 успеть их завершить, а также провести анализ этой ситуации для того, чтобы не допустить ее повторения, - сказал губернатор во время заседания.

Организован подвоз воды. Ориентировочное время завершения аварийных работ - 18.00.


Сергей СИЛАЕВ
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