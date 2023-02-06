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14:00, 6 февраля 2023 года В Болхове на берегу реки Нугрь появится смотровая площадка На реконструкцию выделено 70 миллионов рублей.





Ранее город стал победителем всероссийского конкурса от Минстроя, сообщает пресс-служба областного правительства.



"Болховкин луг" будет включать в себя семь зон отдыха, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, пешеходную дорожку, асфальтированные тротуары.



– В рамках благоустройства запланировано оборудовать деревянную смотровую площадку в виде пирса на берегу Нугрь, а также зону скейтборда, зону барбекю, велодорожку и велопарковку, - сообщили в пресс-службе.



Проектно-сметная документация отправлена на экспертизу, после чего объявят торги по определению подрядчика.





Сергей СИЛАЕВ





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