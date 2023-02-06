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14:13, 6 февраля 2023 года

Орловским родителям продолжают перечислять выплаты на младенцев

С начала года их получило больше двухсот семей.


С начала 2023 года в Орловской области произведено больше двухсот выплат на новорожденных детей, а также семьям вручено два подарка на младенцев. Об этом рассказала Ирина Гаврилина, руководитель социального департамента региона.

Речь идет о региональной мере поддержки для родителей. Семьи могут получить либо подарок с необходимыми вещами для первых дней жизни малыша, либо денежную выплату. 

В целом на уровне региона на региональном уровне органами социальной защиты населения продолжают предоставляться: комплекс выплат многодетным семьям, включая единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации по оплате коммуналки, выплаты семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет, выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, пособия на ребенка, 
социальная государственная помощь малообеспеченным семьям и уже упомянутый выше подарок новорожденному.
 



Ольга СУПОНЕВА
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