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15:00, 6 февраля 2023 года В Шаблыкино отметили столетие со дня рождения Ивана Леонова Концерт в память легендарного военного летчика организовали в местной средней школе.





В Шаблыкинской средней школе отметили столетие со дня рождения легендарного военного летчика Ивана Леонова. В войну он выполнил 50 вылетов и сбил семь самолетов – пять лично и еще два – в группе.



15 июля 1943 года в воздушном бою на Курской дуге Леонов сбил два самолета, но и сам был подбит. Потеряв левую руку, сумел вернуться в строй и пилотировать транспортник. Леонов вошел в книгу рекордов Гиннеса как летчик, управлявший военным самолетом без одной руки.



Также Иван Леонов – образец несгибаемого боевого духа и высоких морально-нравственных качеств. Помимо своих двух детей он вырастил пятерых приемных.





Игорь Свеженцев





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