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15:00, 6 февраля 2023 года

В Шаблыкино отметили столетие со дня рождения Ивана Леонова

Концерт в память легендарного военного летчика организовали в местной средней школе.


В Шаблыкинской средней школе отметили столетие со дня рождения легендарного военного летчика Ивана Леонова. В войну он выполнил 50 вылетов и сбил семь самолетов – пять лично и еще два – в группе.

15 июля 1943 года в воздушном бою на Курской дуге Леонов сбил два самолета, но и сам был подбит. Потеряв левую руку, сумел вернуться в строй и пилотировать транспортник. Леонов вошел в книгу рекордов Гиннеса как летчик, управлявший военным самолетом без одной руки.

Также Иван Леонов – образец несгибаемого боевого духа и высоких морально-нравственных качеств. Помимо своих двух детей он вырастил пятерых приемных.


Игорь Свеженцев
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