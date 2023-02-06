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14:23, 6 февраля 2023 года В Орловской области выросло количество многодетных семей За последние пять лет более чем на тысячу.





За последние пять лет в Орловской области почти на полторы тысячи увеличилось количество многодетных семей. А точнее, на 1314.



Такую статистику привела Ирина Гаврилина, глава департамента соцзащиты региона. Сейчас на Орловщине живет более 8 тысяч семей, в которых воспитывается трое детей и больше. Всего в многодетных семьях нашего региона подрастает 28 267 мальчишек и девчонок.



- Динамика роста многодетных семей сохраняется благодаря действующему региональному пакету демографических мер финансовой поддержки и постоянной их корректировке, - отметила Ирина Гаврилина.







Ольга СУПОНЕВА





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