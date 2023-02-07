Главная » Новости



15:30, 6 февраля 2023 года Орловец остался "стахановцем" даже на пенсии Житель деревни Большое Сотниково Василий Говричев до сих пор занимается полевой работой и не забывает о творчестве.





Добывать уголь и сеять хлеб – две самые трудные работы выбрал для себя житель деревни Большое Сотниково Василий Говричев – кавалер Ордена Ленина и настоящий "стахановец".



Высшую госнаграду в СССР он получил в 26 лет – за рекорды в намолоте, новаторские идеи и оптимизацию процесса уборки зерна. При всем этом Василий Говричев успевал быть в передовиках общественной жизни. Многое в деревне создано его руками. Выйдя на пенсию, работу не забросил. Все в доме сконструировал и построил сам.



Свой опыт Василий Говричев передает молодому поколению. Пенсионера постоянно ждут в школах для "Разговора о важном".





Ирина Костина





Новости СМИ2