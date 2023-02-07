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15:30, 6 февраля 2023 года

Орловец остался "стахановцем" даже на пенсии

Житель деревни Большое Сотниково Василий Говричев до сих пор занимается полевой работой и не забывает о творчестве.


Добывать уголь и сеять хлеб – две самые трудные работы выбрал для себя житель деревни Большое Сотниково Василий Говричев – кавалер Ордена Ленина и настоящий "стахановец".

Высшую госнаграду в СССР он получил в 26 лет – за рекорды в намолоте, новаторские идеи и оптимизацию процесса уборки зерна. При всем этом Василий Говричев успевал быть в передовиках общественной жизни. Многое в деревне создано его руками. Выйдя на пенсию, работу не забросил. Все в доме сконструировал и построил сам.

Свой опыт Василий Говричев передает молодому поколению. Пенсионера постоянно ждут в школах для "Разговора о важном".


Ирина Костина
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